Грубі черевики знову в моді: з чим їх носить Даша Квіткова

Даша Квіткова представила новий зимовий образ, у якому головний акцент зроблено на масивних черевиках. Блогерка показала, як стильно поєднувати грубе взуття з базовими речами, створюючи теплий і водночас трендовий "лук" для холодного сезону.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на Stories з Instagram блогерки.

Який "лук" вибрала Квіткова

Ключовим елементом образу стала куртка-парка в трендовому пісочному відтінку. Модель має характерний об'ємний силует і накладні кишені, проте Квіткова зробила акцент на талії, затягнувши куліску. Таким чином можна регулювати ширину верхнього одягу і створювати різні луки.

Цей прийом активно використовують стилісти, адже він дає змогу балансувати між oversize і жіночністю, створюючи динамічний силует без втрати комфорту.

Не менш важливу роль у луці відіграють світло-блакитні джинси вільного крою, які Квіткова підвернула знизу. Подібні моделі залишаються в топі завдяки універсальності та здатності гармонійно поєднуватися з масивним верхом і важким взуттям.

Вони підтримують тему багатошаровості та свободи рухів, яка є одним з головних правил сучасного street style.

Завершальним штрихом образу стали чорні черевики з грубою підошвою. Масивне взуття в стилі combat boots знову актуальне цієї зими. Подібне взуття давно стало must-have для прохолодного сезону, створюючи ефектний контраст з об'ємним верхом.

Для акценту Даша Квіткова вибрала стьобану сумку на ланцюжку благородного коричневого відтінку. Такий аксесуар надає вбранню нот елегантності, підкреслюючи, що навіть максимально комфортний look може мати вишуканий вигляд.

Новий образ Квіткової - це приклад вдалого поєднання практичності, тепла і трендових рішень: oversize, грубого взуття і природних відтінків. Стилістично виважений і повсякденний, він демонструє, як залишатися модною навіть у найзліші зимові дні.

Даша Квіткова задає тренди (скриншот)

Чому грубі черевики в тренді взимку 2025-2026

1. Функціональність і практичність

Зимова мода все більше схиляється до практичності. Масивні черевики мають товсту підошву, що забезпечує краще зчеплення з поверхнею, стійкість на ожеледиці та додаткову теплоізоляцію. У холодну пору року це стає не просто стилем, а необхідністю.

2. Популярність утилітарного стилю

У тренді речі, які мають міцний, надійний та утилітарний вигляд. Combat boots, trekking boots і черевики з грубим протектором ідеально вписуються в естетику urban core, gorpcore і military-chic, які домінують у сезоні 2025-2026.

3. баланс силуетів

Оверсайз-куртки, широкі штани, багатошаровість - усе це вимагає взуття, яке не губиться в образі. Масивні черевики створюють правильний баланс з об'ємним верхом і надають структури "луку". У fashion-індустрії це називають важкою опорою силуету.

4. Універсальність у поєднаннях

Грубі черевики вдало поєднуються і з денімом, і з трикотажними сукнями, і з класичними пальтами. Завдяки цьому вони стали базою для зимових гардеробів - такими must-have, які легко адаптуються під будь-який стиль: від мінімалізму до стрітстайлу.

5. Тренд на контрастність

Сучасна мода любить контрасти: ніжна сукня + брутальне взуття, елегантне пальто + груба підошва. Саме такі неочевидні поєднання роблять образи свіжими й актуальними.

Даша Квіткова з бойфрендом Володимиром Бражком (скриншот)