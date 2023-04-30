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Грубое нарушение суверенитета Италии. В Госдепе США отреагировали на побег Усса

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Италия, Воскресенье 30 апреля 2023 13:10
Грубое нарушение суверенитета Италии. В Госдепе США отреагировали на побег Усса Фото: в Госдепе США отреагировали на побег из-под домашнего ареста сына бывшего губернатора РФ Артема Усса (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В Госдепартаменте США отреагировали на инцидент с побегом из-под домашнего ареста сына бывшего губернатора Красноярского края, предпринимателя Артема Усса, назвав его "грубым нарушением" Россией суверенитета Италии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Corriere della Sera.

"Мы ценим Италию как близкого союзника НАТО и G7. Хотя это был очень прискорбный инцидент (побег Усса, - ред.), и мы были очень разочарованы тем, как он развернулся, мы воодушевлены тем, что Италия продвинулась вперед и расследование продолжается", - цитирует издание слава представителя Госдепа.

При этом чиновник добавил, что замораживание активов "является одним из ответных шагов", которые "необходимо предпринять". При этом он все же призвал "сделать шаг назад и взглянуть на ситуацию в более широком плане"

"Это Россия, которая грубо нарушает суверенитет страны. Я не хочу слишком много комментировать, учитывая, что итальянцы все еще проводят расследование и, надеюсь, используют все доступные инструменты в ответ на то, что произошло", - сказал он.

Как сообщалось, министр юстиции Италии Карло Нордио принял меры дисциплинарного характера в отношении трех судей, назначивших домашний арест сыну российского губернатора Артему Уссу, позже бежавшего в РФ.

Напомним, что сын российского бизнесмена Александра Усса, которого должны были перевести в США, скрылся из-под домашнего ареста в Италии.

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