ua ru
Ср, 19 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Итальянских судей хотят наказать за побег сына бизнесмена РФ из-под домашнего ареста, - СМИ

Новина українською →
Италия, Среда 19 апреля 2023 21:46
Итальянских судей хотят наказать за побег сына бизнесмена РФ из-под домашнего ареста, - СМИ Фото: Флаг Италии (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Министр юстиции Италии Карло Нордио принял меры дисциплинарного характера в отношении трех судей, назначивших домашний арест сыну российского предпринимателя Артему Уссу, позже бежавшего в РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Артем Усс должен предстать перед судом в США за отгрузку нефти из Венесуэлы в нарушение санкций и банковского мошенничества.

"Подозреваемый покинул свой дом в Базильо, на окраине Милана через день после того, как Миланский суд согласился передать его в США. Его электронный браслет действительно подал сигнал тревоги, но Усс скрылся в то время, пока полиция добралась к нему домой", - говорится в материале.

Reuters пишет, что Нордио обвинил судей Миланского апелляционного суда в грубой и непростительной халатности за предоставление подозреваемому домашнего ареста в ноябре прошлого года, несмотря на противодействие со стороны Генеральной прокуратуры Италии. Прокуратура указывала на большие финансовые возможности подозреваемого Усса и реальную опасность побега.

Национальная ассоциация магистратов осудила действия Нордио, заявив, что он подрывает независимость судебной системы. Ассоциация миланских юристов также осудила позицию Нордио и сказали, что они видели сильный элемент устрашения в его действиях против судей.

Напомним, что сын российского бизнесмена Александра Усса, которого должны были перевести в США, скрылся из-под домашнего ареста в Италии.

В прошлом году США обвинили пятерых россиян в уклонении от санкций и отмывании денег, одним из которых был Артем Усс.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Италия
NEWS
Поступил ли Patriot из Германии в Украину: что говорят в Воздушных силах
Поступил ли Patriot из Германии в Украину: что говорят в Воздушных силах
DAILY
Чем Польше не угодило украинское зерно и как решили транзитный кризис
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Чем Польше не угодило украинское зерно и как решили транзитный кризис