Итальянских судей хотят наказать за побег сына бизнесмена РФ из-под домашнего ареста, - СМИ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Артем Усс должен предстать перед судом в США за отгрузку нефти из Венесуэлы в нарушение санкций и банковского мошенничества.

"Подозреваемый покинул свой дом в Базильо, на окраине Милана через день после того, как Миланский суд согласился передать его в США. Его электронный браслет действительно подал сигнал тревоги, но Усс скрылся в то время, пока полиция добралась к нему домой", - говорится в материале.

Reuters пишет, что Нордио обвинил судей Миланского апелляционного суда в грубой и непростительной халатности за предоставление подозреваемому домашнего ареста в ноябре прошлого года, несмотря на противодействие со стороны Генеральной прокуратуры Италии. Прокуратура указывала на большие финансовые возможности подозреваемого Усса и реальную опасность побега.

Национальная ассоциация магистратов осудила действия Нордио, заявив, что он подрывает независимость судебной системы. Ассоциация миланских юристов также осудила позицию Нордио и сказали, что они видели сильный элемент устрашения в его действиях против судей.