Грубе порушення суверенитету Італії. У Держдепі США відреагували на втечу Усса

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Corriere della Sera .

"Ми цінуємо Італію як близького союзника НАТО і G7. Хоча це був дуже сумний інцидент (втеча Усса, - ред.), і ми були дуже розчаровані тим, як він розвернувся, ми надихнуті тим, що Італія просунулася вперед і розслідування триває", - цитує видання слава представника Держдепу.

При цьому чиновник додав, що заморожування активів "є одним із кроків у відповідь", які "необхідно зробити". При цьому він все ж закликав "зробити крок назад і поглянути на ситуацію в більш широкому плані"

"Це Росія, яка грубо порушує суверенітет країни. Я не хочу надто багато коментувати, враховуючи, що італійці все ще проводять розслідування і, сподіваюся, використовують усі доступні інструменти у відповідь на те, що сталося", - сказав він.

Як повідомлялося, міністр юстиції Італії Карло Нордіо вжив заходів дисциплінарного характеру щодо трьох суддів, які призначили домашній арешт синові російського губернатора Артему Уссу, який пізніше втік до РФ.

Нагадаємо, що син російського бізнесмена Олександра Усса, якого мали перевести до США, втік з-під домашнього арешту в Італії.