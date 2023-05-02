ГРУ России пыталась купить у компаний в Норвегии техоборудование для армии, - СМИ

Российская военная разведка (ГРУ) несколько раз за последние пару лет пыталась закупить передовое техническое оборудование, в том числе подводное, у норвежских компаний.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на E24 .

По словам главы полицейской службы безопасности Норвегии (PST) Дага Рьоэлла, как минимум в трех случаях российская разведка покупала или пыталась купить оборудование, которое, по мнению PST, могло быть отправлено российской армии.

Как пишет издание, дела касаются трех человек, которые, по мнению PST, действовали в Норвегии под дипломатическим прикрытием, но на самом деле работали на российскую военную разведку ГРУ.

При этом PST не вдается в подробности, почему они считают этих россиян офицерами ГРУ, но говорит, что их поведение не соответствует поведению обычного дипломата.

Рьоэлл также не стал комментировать, входят ли агенты ГРУ, стоящие за этими попытками, в число 15 дипломатов, недавно высланных из Норвегии, или они высылались ранее.

По данным PST, первоначально заказы касались "простых товаров", аналоги которых можно достать и в Москве. Впоследствии запросы на приобретение оборудования становились более "сложными": правоохранители утверждают, что речь шла уже о "товарах двойного назначения, которые могли быть использованы в оборонной промышленности".

К примеру, в конце 2021 года офицер ГРУ, закрепленный в российском посольстве как дипломат, пытался купить у одной норвежской компании две мини-субмарины.

Напомним, 13 апреля Норвегия объявила персонами нон грата 15 российских дипломатов. Их высылаются из страны через шпионаж.

Позже в норвежской полиции безопасности сообщили, что российские дипломаты пытались заниматься радиоразведкой.

Позже стало известно, что МИД России вызвало посла Норвегии на встречу. Ему сообщили, что 10 из 19 норвежских дипломатов должны покинуть страну.