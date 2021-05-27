Грози, град та посилення вітру: українців попередили про погіршення погоди

В Україні завтра, 28 травня, очікуються грози, град та шквали вітру 15-20 м/с. Виключенням є західні регіони країни.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС України в Telegram .

У Києві та Київській області на 28 травня прогнозують грози, вдень місцями по області - град та шквали 15-20 м/с.

"Увага!!! Попередження про погіршення погодних умов. За даними УкрГідрометцентру, 28 травня в Україні, крім заходу, грози (на півдні та сході місцями), вдень у північних, більшості центральних областей в окремих районах град та шквали 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, в червні в Україні середня місячна температура повітря очікується в межах 18-22 градусів тепла. За прогнозом синоптиків, місячна кількість опадів очікується 44-78 мм (в Карпатах до 160 мм), що в межах кліматичної норми.

При цьому у червні активізується грозова діяльність, частіше спостерігатимуться град та шквали.

Попередні розрахунки Укргідрометцентру показують, що до кінця травня літньої спеки в Україні не очікується. Атмосферні фронти та хмари не дають повітрю прогрітися. Синоптики прогнозують, що до кінця місяця буде помірна температура.

У травні 2021 року середня місячна температура повітря в Україні буде 15-18 градусів, в горах 11-13 градусів тепла. Це на 1-1,5 градусів вище середніх багаторічних значень.