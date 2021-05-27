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Грозы, град и усиление ветра: украинцев предупредили об ухудшении погоды

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Украина, Четверг 27 мая 2021 15:46
Грозы, град и усиление ветра: украинцев предупредили об ухудшении погоды Фото: украинцев предупредили об ухудшении погоды в пятницу (GettyImages)
Автор: Андрей Василюк

В Украине завтра, 28 мая, ожидаются грозы, град и шквалы ветра 15-20 м/сек. Исключением являются западные регионы страны.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Telegram.

"Внимание!!! Предупреждение об ухудшении погодных условий. По данным Укргидрометцентра, 28 мая в Украине, кроме запада, грозы (на юге и востоке местами), днем в северных, большинстве центральных областей и в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

В Киеве и Киевской области на 28 мая прогнозируют грозы, днем местами по области - град и шквалы 15-20 м/с.

Отметим, в июне в Украине средняя месячная температура воздуха ожидается в пределах 18-22 градусов тепла. По прогнозу синоптиков, месячное количество осадков ожидается 44-78 мм (в Карпатах до 160 мм), что в пределах климатической нормы.

При этом в июне активизируется грозовая деятельность, чаще будут наблюдаться град и шквалы.

Предварительные расчеты Укргидрометцентра показывают, что до конца мая летней жары в Украине не ожидается. Атмосферные фронты и облака не дают воздуху прогреться. Синоптики прогнозируют, что до конца месяца будет умеренная температура.

В мае 2021 года средняя месячная температура воздуха в Украине будет 15-18 градусов, в горах 11-13 градусов тепла. Это на 1-1,5 градусов выше средних многолетних значений.

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