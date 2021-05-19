До кінця травня 30-градусної спеки не буде: прогноз Укргідрометцентру

Попередні розрахунки Укргідрометцентру показують, що до кінця травня літньої спеки в Україні не очікується. Атмосферні фронти та хмари не дають повітрю прогрітися.

Про це в коментарі РБК-Україна сказала синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха.

"Поки що, за попередніми розрахунками, спеки до 30 градусів в наших широтах ми не бачимо", - сказала вона.

За прогнозом Укргідрометцентру, док кінця місяця очікується помірна температура.

"Зараз Україна перебуває в теплій повітряній масі загалом. Немає арктичного повітря, вітер переважно південних напрямків. Але тепла немає, оскільки в денні години циклонічна діяльність, опади не дають сонцю безперешкодно прогріти приземний шар повітря. Тому ми бачимо, що така температура", - сказала синоптик.

Як зазначила синоптик, температура, яка спостерігається в Україні, загалом достатньо комфортна, як для весняного місяця.