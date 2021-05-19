ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

До кінця травня 30-градусної спеки не буде: прогноз Укргідрометцентру

Новость на русском →
Україна, Середа 19 травня 2021 12:58
До кінця травня 30-градусної спеки не буде: прогноз Укргідрометцентру Фото: за прогнозом Укргідрометцентру, спеки поки що не буде (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Попередні розрахунки Укргідрометцентру показують, що до кінця травня літньої спеки в Україні не очікується. Атмосферні фронти та хмари не дають повітрю прогрітися.

Про це в коментарі РБК-Україна сказала синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха.

"Поки що, за попередніми розрахунками, спеки до 30 градусів в наших широтах ми не бачимо", - сказала вона.

За прогнозом Укргідрометцентру, док кінця місяця очікується помірна температура.

"Зараз Україна перебуває в теплій повітряній масі загалом. Немає арктичного повітря, вітер переважно південних напрямків. Але тепла немає, оскільки в денні години циклонічна діяльність, опади не дають сонцю безперешкодно прогріти приземний шар повітря. Тому ми бачимо, що така температура", - сказала синоптик.

Як зазначила синоптик, температура, яка спостерігається в Україні, загалом достатньо комфортна, як для весняного місяця.

Нагадаємо, Україна зараз перебуває у полі зниженого тиску, що спричиняє дощі та грози. Вже у п'ятницю-суботу, 21-22 травня, дощі припиняться, але значного потепління не очікується.

Відзначимо, за прогнозом Укргідрометцентру, у травні 2021 року середня місячна температура повітря в Україні 15-18 градусів, в горах 11-13 градусів тепла Це на 1-1,5 градусів вище середніх багаторічних значень.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство Погода прогноз Гідрометцентр
NEWS
Значне посилення дощу та штормовий вітер: погода продовжує погіршуватись
Значне посилення дощу та штормовий вітер: погода продовжує погіршуватись
DAILY
Олігарх в оточенні. Як Коломойський втрачає вплив і що йому загрожує в Україні
Владислав Красінський, Олег Черниш Олігарх в оточенні. Як Коломойський втрачає вплив і що йому загрожує в Україні