До кінця травня 30-градусної спеки не буде: прогноз Укргідрометцентру
Попередні розрахунки Укргідрометцентру показують, що до кінця травня літньої спеки в Україні не очікується. Атмосферні фронти та хмари не дають повітрю прогрітися.
Про це в коментарі РБК-Україна сказала синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха.
"Поки що, за попередніми розрахунками, спеки до 30 градусів в наших широтах ми не бачимо", - сказала вона.
За прогнозом Укргідрометцентру, док кінця місяця очікується помірна температура.
"Зараз Україна перебуває в теплій повітряній масі загалом. Немає арктичного повітря, вітер переважно південних напрямків. Але тепла немає, оскільки в денні години циклонічна діяльність, опади не дають сонцю безперешкодно прогріти приземний шар повітря. Тому ми бачимо, що така температура", - сказала синоптик.
Як зазначила синоптик, температура, яка спостерігається в Україні, загалом достатньо комфортна, як для весняного місяця.
Нагадаємо, Україна зараз перебуває у полі зниженого тиску, що спричиняє дощі та грози. Вже у п'ятницю-суботу, 21-22 травня, дощі припиняться, але значного потепління не очікується.
Відзначимо, за прогнозом Укргідрометцентру, у травні 2021 року середня місячна температура повітря в Україні 15-18 градусів, в горах 11-13 градусів тепла Це на 1-1,5 градусів вище середніх багаторічних значень.