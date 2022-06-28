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Грози, град і сильний вітер: у Київській області очікується погіршення погоди

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Київська область, Вівторок 28 червня 2022 15:00
Грози, град і сильний вітер: у Київській області очікується погіршення погоди Фото: у Київській області завтра погіршиться погода (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У середу вдень, 29 червня, в Київській області очікується погіршення погоди. Зокрема, грози, град і сильний вітер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Укргідрометцентру в Facebook.

Так, 29 червня в регіоні прогнозуються грози. В окремих районах області можливий град і шквали, швидкість яких складе до 15-20 метрів на секунду.

Синоптики оголосили перший рівень небезпеки.

Перший рівень небезпеки (Жовтий) - це рівень небезпеки, при якому погодні умови можуть призвести до порушення служб електропостачання, зв'язку, будівництва, комунальних служб та порушення або обмеження на окремих ділянках доріг руху транспорту.

Нагадаємо, сьогодні в Україні спека. Однак кілька областей накриють дощі та грози.

Раніше синоптики спрогнозували, якою буде погода в Україні в липні.

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