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Якою буде погода в липні: Укргідрометцентр дав прогноз на найтепліший місяць року

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Україна, П'ятниця 24 червня 2022 15:43
Якою буде погода в липні: Укргідрометцентр дав прогноз на найтепліший місяць року Фото: у липні буде тепліше за норму (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У липні 2022 року середня місячна температура повітря передбачається 21-26 градусів тепла (в Карпатах 17-19 градусів). Це на 1,5-2 градусів вище за норму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз, розміщений на сайті Укргідрометцентру.

За прогнозом синоптиків, місячна кількість опадів очікується 34-96 мм (в Карпатах до 150 мм), що в межах місячної норми. У південно-західних областях дещо менше за норму.

Дані багаторічних спостережень свідчать, що середня місячна температура повітря у липні складає 19-24,8 градусів, в Карпатах 13-18 градусів тепла.

Абсолютний мінімум температури повітря 1-9 градусів тепла, у південній частині місцями 10-12 градусів тепла, на високогір′ї Карпат до 1 градусів морозу.

Абсолютний максимум температури повітря 34-39 градусів, у південних, східних, південно-східних областях та в Криму місцями 40-41 градусів, в гірських районах 26-33 градусів.

Середня місячна кількість опадів складає у західних, північних, Вінницькій областях 62-119 мм, в Карпатах до 170 мм, на решті території 37-75 мм, на південному сході місцями 23-36 мм.

Нагадаємо, у червні 2022 року середня місячна температура повітря прогнозується 18-23 градусів тепла (в гірських районах 15-19 градусів). Це на 1-1,5 градусів вище за норму.

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