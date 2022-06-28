Грозы, град и сильный ветер: в Киевской области ожидается ухудшение погоды

В среду днем, 29 июня, в Киевской области ожидается ухудшение погоды. В частности, грозы, град и сильный ветер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Укргидрометцентра в Facebook .

Так, 29 июня в регионе прогнозируются грозы. В отдельных районах области возможен град и шквалы, скорость которых составит до 15-20 метров на секунду.

Синоптики объявили первый уровень опасности.

Первый уровень опасности (желтый) - это уровень опасности, при котором погодные условия могут привести к нарушению служб электроснабжения, связи, строительства, коммунальных служб и нарушения или ограничения на отдельных участках дорог движения транспорта.