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Грозы, град и сильный ветер: в Киевской области ожидается ухудшение погоды

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Киевская область, Вторник 28 июня 2022 15:00
Грозы, град и сильный ветер: в Киевской области ожидается ухудшение погоды Фото: в Киевской области завтра ухудшится погода (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В среду днем, 29 июня, в Киевской области ожидается ухудшение погоды. В частности, грозы, град и сильный ветер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Укргидрометцентра в Facebook.

Так, 29 июня в регионе прогнозируются грозы. В отдельных районах области возможен град и шквалы, скорость которых составит до 15-20 метров на секунду.

Синоптики объявили первый уровень опасности.

Первый уровень опасности (желтый) - это уровень опасности, при котором погодные условия могут привести к нарушению служб электроснабжения, связи, строительства, коммунальных служб и нарушения или ограничения на отдельных участках дорог движения транспорта.

Напомним, сегодня в Украине жара. Однако несколько областей накроют дожди и грозы.

Ранее синоптики спрогнозировали, какой будет погода в Украине в июле.

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