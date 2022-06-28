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Спека до +33 та місцями грози: якою буде погода в Україні сьогодні

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Україна, Вівторок 28 червня 2022 07:00
Спека до +33 та місцями грози: якою буде погода в Україні сьогодні Фото: в Україні сьогодні очікується до +33 градусів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Сьогодні, 28 червня, погода в Україні буде неймовірно спекотною. Ряд областей накриються помірні дощі з грозами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні вдень у Сумській, Харківській та Полтавській областях є ймовірність грозових дощів. На решті території країни - сухо і майже безхмарно. Вітер переважно північно-східний зі швидкістю до 5-10 м/с.

Сьогодні на всій території України прогнозується дуже спекотна погода, а стовпчики термометрів покажуть майже найвищу температуру з початку літа.

Температура повітря складатиме:

  • у північних областях вночі +18 +20, вдень +31 +33 градусів;
  • на заході вночі +15 +19 градусів, а вдень +31 +33;
  • у східних областях вночі +14 +17, вдень +30 +32 градуси;
  • на півдні країни вночі +17 +20 градусів, а вдень +29 +31;
  • у центральних областях вночі +17 +19, вдень +31 +33 градуси.

Спека до +33 та місцями грози: якою буде погода в Україні сьогодні

Погода в Києві

У столиці та Київській області сьогодні буде суха та сонячна погода. Вітер східний, 5-10 м/с. Вночі стовпчики термометрів покажуть +19 +21, а вдень +30 +33 градуси.

Спека до +33 та місцями грози: якою буде погода в Україні сьогодні

Нагадаємо, раніше синоптики спрогнозували, якою буде погода в Україні в липні.

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Гідрометцентр Погода в Україні
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