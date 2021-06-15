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Грози, град та шквали: українців попередили про погіршення погоди

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Україна, Вівторок 15 червня 2021 13:32
Грози, град та шквали: українців попередили про погіршення погоди Фото: українців попередили про погіршення погоди (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Андрій Василюк

Сьогодні, 15 червня, в частині України будуть дощі із грозами, градом. Також можливе посилення вітру до 15-20 м/с.

Про це з посиланням на дані Укргідрометцентру повідомляє прес-служба ДСНС України.

"За даними УкрГідрометцентру, 15 червня вдень у південній частині значні дощі; в Україні, крім західних та північних областей грози, місцями град, шквали 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що 16 червня у південних та центральних областях будуть знову грози, вдень в окремих районах - град, шквали 15-20 м/с.

В Україні продовжують майже щодня йти дощі другий тиждень поспіль. Сьогодні злива омине тільки Львівську та Волинську області, у інших регіонах - грози та шквали.

У Києві сьогодні теж будуть дощі та грози. Температура повітря вдень складе +24+26, а вночі +14+16.

Карпати після снігопаду накриє злива. Грози та шквали будуть в іншій частині України.

Зазначимо, цього тижня погоду в Україні визначатиме циклон над Чорним морем. У західних та північних областях зменшиться кількість опадів, а на решті території України продовжуються короткочасні дощі. При цьому температурні показники залишаються доволі комфортними, особливо під час прояснень.

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