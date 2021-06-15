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Дощі оминуть тільки дві області України: прогноз погоди на сьогодні

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Київ, Вівторок 15 червня 2021 08:00
Дощі оминуть тільки дві області України: прогноз погоди на сьогодні Фото: в Україні йдуть дощі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні продовжують йти дощі другий тиждень поспіль. Сьогодні злива омине тільки Львівську та Волинську області, у інших регіонах - грози та шквали.

Про це повідомляє прес-центр УкрГідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

Сьогодні дощі та грози будуть у майже всіх регіонах України. Мінлива хмарність та без опадів очікується у Львівській та Рівненській областях.

На заході температура повітря вдень складе +21+26, а вночі +10+15.

На півночі країни вдень очікується +24+26, а вночі +13+15.

На сході країни синоптики прогнозують вдень +25+27, а вночі +14+16.

На півдні температура повітря вдень сладе +24+26, а вночі +14+17.

У центрі передають вдень +24+27, а вночі +13+16.

Дощі оминуть тільки дві області України: прогноз погоди на сьогодні

Прогноз у Києві

У Києві сьогодні теж будуть дощі та грози. Температура повітря вдень складе +24+26, а вночі +14+16.

Нагадаємо, Карпати після снігопаду накриє злива. Грози та шквали будуть в іншій частині України.

Зазначимо, цього тижня погоду в Україні визначатиме циклон над Чорним морем. У західних та північних областях зменшиться кількість опадів, а на решті території України продовжуються короткочасні дощі.

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