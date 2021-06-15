Грозы, град и шквалы: украинцев предупредили об ухудшении погоды
Сегодня, 15 июня, в части Украины будут дожди с грозами, градом. Также возможно усиление ветра до 15-20 м/с.
Об этом со ссылкой на данные Укргидрометцентра сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.
"По данным Укргидрометцентра, 15 июня днем в южной части значительные дожди; в Украине, кроме западных и северных областей, грозы, местами град, шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что 16 июня в южных и центральных областях будут снова грозы, днем в отдельных районах - град, шквалы 15-20 м/с.
В Украине продолжают почти каждый день идти дожди вторую неделю подряд. Сегодня ливень обойдет только Львовскую и Волынскую области, в других регионах - грозы и шквалы.
В Киеве сегодня тоже будут дожди и грозы. Температура воздуха днем составит + 24 + 26, а ночью 14 + 16.
Карпаты после снегопада накроет ливень. Грозы и шквалы будут в другой части Украины.
Отметим, на этой неделе погоду в Украине будет определять циклон над Черным морем. В западных и северных областях уменьшится количество осадков, а на остальной территории Украины продолжаются кратковременные дожди. При этом температурные показатели остаются достаточно комфортными, особенно во время прояснений.