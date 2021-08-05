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Вода в річках на заході Україні підніметься на метр: є загроза підтоплень та зсувiв грунту

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Київ, Четвер 05 серпня 2021 13:29
Вода в річках на заході Україні підніметься на метр: є загроза підтоплень та зсувiв грунту Фото: в річках підніметься рівень води (uc.od.ua)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні підніметься рівень води в річках. Рятувальники попередили, що в країні можливі підтоплення, селеві потоки та зсуви грунту.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.

Ввечері 5 та протягом 6 серпня на річках Закарпатської області на 0,3-0,8 м, річках басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська області) на 0,3 - 1,3 м може піднятись рівень води. А 6-7 серпня на річках басейнiв Прута та Сiрету та лiвих притоках Днiстра (Тернопiльська, Хмельницька, Вiнницька області) на 0,2-1,0 м, без негативних наслідків.

В мiсцях проходження сильних злив можливе формування значного мiсцевого та схилового стоку з затопленням понижених мiсць в населених пунктах, в гiрських районах iснує загроза формування локальних селевих потоків та зсувiв грунту (рiвень небезпеки помаранчевий).

Нагадаємо, на головних морських курортах України до вихідних різко погіршиться погода.

Зазначимо, синоптики України оголосили штормове попередження.

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