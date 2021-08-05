Вода в річках на заході Україні підніметься на метр: є загроза підтоплень та зсувiв грунту

В Україні підніметься рівень води в річках. Рятувальники попередили, що в країні можливі підтоплення, селеві потоки та зсуви грунту.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на прес-службу ДСНС .

Ввечері 5 та протягом 6 серпня на річках Закарпатської області на 0,3-0,8 м, річках басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська області) на 0,3 - 1,3 м може піднятись рівень води. А 6-7 серпня на річках басейнiв Прута та Сiрету та лiвих притоках Днiстра (Тернопiльська, Хмельницька, Вiнницька області) на 0,2-1,0 м, без негативних наслідків.

В мiсцях проходження сильних злив можливе формування значного мiсцевого та схилового стоку з затопленням понижених мiсць в населених пунктах, в гiрських районах iснує загроза формування локальних селевих потоків та зсувiв грунту (рiвень небезпеки помаранчевий).