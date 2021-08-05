В Україні оголошено надзвичайну пожежну небезпеку

В Україні оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Рятувальники розповіли, які області під загрозою.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на прес-службу ДСНС .

Разом з тим, в іншій частині України оголошено штормове попередження. Зокрема, Київ накриє гроза, а у гірських областях буде злива.

Сьогодні у східних, Сумській, Житомирській, Київській, Полтавській областях та в Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Нагадаємо, погода в Україні сьогодні буде багатою на опади, а циклон, що наближається до країни, принесе в західні області сильні грозові дощі та шквали.

Зазначимо, синоптики на сьогодні прогнозують дощі в західних областях, зокрема у Карпатах очікується злива. Температура повітря опуститься до +24 градусів.