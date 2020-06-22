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В Чорнобильській зоні спалахнула нова пожежа

Новини » Надзвичайні події     22.06.2020 - 09:40
В Чорнобильській зоні спалахнула нова пожежа
Фото: пожежа в Чорнобильській зоні (dsns.gov.ua)

До гасіння залучено 11 чоловік та 3 одиниць техніки лісового господарства

В селі Іллінці на території Луб’янського лісництва сталась пожежа. Наразі пожежу локалізовано, але спостерігається тління трави.

Про це повідомляє прес-служба Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Як зазначається, вчора близько о 21 годині вечора пожежу було локалізовано на площі 3 га.

Станом на ранок 22 червня спостерігається тління трави, пеньків та деревини.

До гасіння залучено 11 чоловік та 3 одиниць техніки лісового господарства.

Нагадаємо, цього року в Чорнобильській зоні були масштабні лісові пожежі, до гасіння яких було залучено сотні рятувальників. Вогонь гасили декілька тижнів.

Пізніше стало відомо, що час пожеж у Чорнобильській зоні відчуження постраждало близько 5% території заповідника.

Раніше повідомлялось, що Національна поліція спільно зі Службою безпеки України вивчає всі випадки підпалів трави і ліси в країні для встановлення можливого взаємозв'язку між діями різних груп паліїв.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новини України пожежаЧорнобиль
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