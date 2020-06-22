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У п'яти областях через негоду знеструмлено 112 населених пунктів

Новини » Суспільство     22.06.2020 - 09:18
У п'яти областях через негоду знеструмлено 112 населених пунктів
Фото: відновлення електропостачання (ДСНС)

Наразі до відновлення електропостачання залучені бригади обленерго

Сьогодні, 22 червня, в Україні через негоду було знеструмлено 112 населених пунктів у п'ятьох областях. Спрацювали системи захисту ліній електропередач.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як повідомляється, через зливи та сильні пориви вітру 112 населених пунктів залишилися без світла. Зокрема, у Житомирській - 47, Рівненській - 24, Волинській - 17, Хмельницькій - 15 та у Кіровоградській - 9. Наразі до відновлення електропостачання залучені бригади обленерго.

Крім того, напередодні у Івано-Франківській, Кіровоградській та Чернівецькій областях внаслідок укладення погодних умов сталося падіння 37 дерев. Також через негоду було підтоплено трьох підвальних приміщень та двох дворогосподарств.

Нагадаємо, в Україні оголошено штормове попередження.

Крім того, синоптики попередили про підвищення рівня води в річках до 2 метрів.

Також РБК-Україна повідомляло, що погода в Україні сьогодні, 22 червня, буде такою ж похмурою у всіх регіонах і з грозовими дощами.

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Автор: Андрій Козловський

Теги Новини України Гідрометцентробластиобесточен
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