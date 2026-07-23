Грозовые дожди "в силе": что будет с погодой завтра и когда Украину может накрыть жара

Погода в Украине 24 июля ожидается переменная - днем грозовых дождей прогнозируют больше, поэтому температура стремительно расти не будет. Однако позже к нам может вернуться и настоящее летнее тепло, и даже жара.
Подробнее об особенностях синоптической ситуации в пятницу, предупреждении специалистов, предварительном прогнозе на выходные и начало следующей недели, а также когда в Украину может вернуться жара, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Главное:
Согласно прогнозу специалистов Украинского гидрометеорологического центра, погода в Украине 24 июля ожидается с переменной облачностью.
Ветер - преимущественно северный, со скоростью 5-10 м/с.
Кратковременные дожди (местами с грозами) вероятны:
Днем опасные метеорологические явления - грозы - прогнозируют:
"І уровень опасности, желтый", - предупредили эксперты УкрГМЦ.
Отмечается, что такие погодные условия могут привести к осложнению:
Температура воздуха 24 июля ожидается:
Тем временем прохладнее всего будет в Карпатах:
По территории города Киева и Киевской области погода 24 июля также будет с переменной облачностью:
Ветер ожидается северный, со скоростью 5-10 м/с.
Температура воздуха в ближайшую ночь:
Температура воздуха днем:
Согласно публикации метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook, в течение выходных (25-26 июля) "начнет теплеть там, где было прохладно".
В понедельник (27 июля) "подскочат градусы кое-где до +30...+32".
А вот во вторник-среду (28-29 июля) - вероятное очередное небольшое понижение температуры.
"Начало августа, по предварительным прогнозам, даст дорогу наконец-то настоящей жаре", - подытожила эксперт.
Напомним, ранее мы рассказывали, почему домашний термометр может "врать" и как метеорологи измеряют точную температуру воздуха.
Кроме того, мы объясняли, почему летом вода в водоемах (в том числе в море) днем кажется холоднее, чем утром.
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