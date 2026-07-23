Грозові дощі "в силі": що буде з погодою завтра і коли Україну може накрити спека

Погода в Україні 24 липня очікується мінлива - вдень грозових дощів прогнозують більше, тож температура стрімко рости не буде. Проте пізніше до нас може повернутись і справжнє літнє тепло, і навіть спека.
Докладніше про особливості синоптичної ситуації в п'ятницю, попередження спеціалістів, попередній прогноз на вихідні й початок наступного тижня, а також коли в Україну може повернутись спека, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
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Згідно з прогнозом фахівців Українського гідрометеорологічного центру, погода в Україні впродовж 24 липня очікується з мінливою хмарністю.
Вітер - переважно північний, зі швидкістю 5-10 м/с.
Короткочасні дощі (місцями з грозами) ймовірні:
При цьому вдень небезпечні метеорологічні явища - грози - прогнозують:
"I рівень небезпечності, жовтий", - попередили експерти УкрГМЦ.
Зазначається, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення:
Температура повітря 24 липня очікується:
Тим часом найпрохолодніше буде у Карпатах:
По території міста Києва та Київської області погода 24 липня також буде з мінливою хмарністю:
Вітер очікується північний, зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура повітря найближчої ночі:
Температура повітря вдень:
Згідно з публікацією метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook, впродовж вихідних (25-26 липня) "почне теплішати там, де було прохолодно".
У понеділок (27 липня) "підскочать градуси подекуди до +30...+32".
А ось у вівторок-середу (28-29 липня) - ймовірне чергове невелике зниження температури.
"Початок серпня, за попередніми прогнозами, дасть дорогу нарешті справжній спеці", - підсумувала експерт.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому домашній термометр може "брехати" та як метеорологи вимірюють точну температуру повітря.
Крім того, ми пояснювали, чому влітку вода у водоймах (зокрема в морі) вдень здається холоднішою, ніж зранку.
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