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Грозовая погода возвращается: карта осадков в Украине на 3 августа

Суббота 02 августа 2025 11:52
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Грозовая погода возвращается: карта осадков в Украине на 3 августа Иллюстративное фото: синоптик дала прогноз погоды на 3 августа (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В Украине в воскресенье, 3 августа, в большинстве областей ожидаются дожди с грозами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

По данным Диденко, завтра дожди с грозами пройдут в восточных областях, на юго-востоке, а также местами в западных областях. А вот остальная территория будет находиться в сухой погоде.
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Температура воздуха в течение дня ожидается от +28 до +32, на юге и востоке до +34 градусов.

А вот в Киеве в воскресенье будет сухо и солнечно. Столбик термометра будет показывать от +26 до +28 градусов. Ближайший дождь в Киеве предполагается 6-го августа.

Напомним, ранее РБК-Украина пообщалось с синоптиком Украинского гидрометеорологического центра Натальей Птухой и узнало, чего ждать от погоды в начале августа.

Также мы писали о том, в каких городах Украины зафиксировали 26 новых температурных рекордов.

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Гидрометцентр Погода в Украине Наталка Диденко
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