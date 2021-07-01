Ведмежа послуга. Як в Україні торгують фальшивими ПЛР-тестами і чим це небезпечно

Щоб отримати результат ПЛР-тесту в Україні, не обов'язково вирушати в лабораторію. Але, купуючи готову довідку для поїздок за кордон, громадяни не завжди усвідомлюють всю повноту наслідків. Чим це загрожує і як на такі підпільні послуги вплине запуск ковід-сертифікатів – нижче в матеріалі РБК-Україна.

Країни поступово відкривають свої кордони для туристів. Багато українців, засидівшись у карантинах, планують провести відпустки за кордоном. Просто так потрапити туди все одно неможливо: при в'їзді часто вимагають пред'явити негативний тест на коронавірус. Мандрівники з України намагаються знаходити обхідні шляхи, купуючи готові результати ПЛР-досліджень.

Те, що в нашій країні процвітає торгівля "липовими" довідками – далеко не секрет. Для того щоби вийти на продавця, не потрібно докладати особливих зусиль і бродити по просторах даркнета. Звичайний пошуковик рясніє сайтами з пропозиціями про видачу підроблених медичних документів, оголошення можна знайти навіть на OLX.

З початком пандемії їхній прейскурант поповнився ще однією позицією – результат ПЛР-тесту на COVID-19: чи то негативний або позитивний. Перший варіант, очевидно, замовляють для виїзду за кордон, другий – щоби виправдатися на роботі або у вузі. Таку послугу недобросовісні туроператори навіть пропонують включити в пакет поїздки.

Великі українські лабораторії, медичні експерти вже не один місяць скаржаться на шахрайство з результатами тестів. Ось тільки ті, хто йде на такі відчайдушні заходи заради виїзду з країни, не завжди усвідомлюють, до яких наслідків це може призвести. Більше того, не факт, що з фальшивим документом вдасться перетнути кордон.

Гугл в допомогу

Проблема підроблених тестів дуже масштабна, каже РБК-Україна заступник гендиректора туроператора Tez Tour Олександр Новіковський. Його компанія надає клієнтам можливість перед поїздкою записатися і пройти ПЛР-дослідження в провідних лабораторіях країни. Погоджується менш ніж 5%, уточнив співрозмовник.

"Решта беруть його десь самостійно. Або вони звертаються в лабораторії самі, хоча ми пропонуємо досить привабливу вартість, або вони використовують підроблені результати. Мені здається, що приблизно 80% використовують підроблені тести", – уточнив Новіковський.

За оцінкою комерційного директора "Сінево" Миколи Скавронського, з усіх тестів, проведених приватними лабораторіями, до 5% підробки. Це приблизно кілька сотень, до тисячі на день.

"Але в цивілізованому світі навіть одна підроблена довідка – це вже проблема, оскільки мова йде не стільки про кількість людей, які можуть бути заразними, скільки про імідж країни в цілому", – пояснив він виданню.

За "липовий" ПЛР-тест платять майже так само, як за справжній (фото: Omar Marques / Getty Images)

"Купити тест на коронавірус", "купити ПЛР-тест для виїзду за кордон", "готовий ПЛР-тест поштою" – приблизно так виглядають пошукові запити, які перенаправлять вас на "потрібні" сайти.

Умови покупки прості і зручні: надаєш ПІБ, вказуєш бажану дату здачі тесту, номер відділення "Нової пошти" і через добу забираєш готову довідку, відправлену післяплатою. Ціна питання від 400 гривень, якщо документ українською мовою, з англійським перекладом – від 600 гривень.

Для чистоти експерименту РБК-Україна вивчило пропозиції про продаж довідок і спробувало одну таку купити. Знайшли п'ятірку сайтів, які займаються фейковими результатами.

Перша легенда: летимо в Грецію, потрібен готовий тест, прізвище покупця таке ж "липове", як і результат, який ми сподівалися отримати. Друга – потрібен тест, щоби потрапити на один із фестивалів всередині країни, тобто зійде і україномовний варіант довідки.

Після відправки даних має набрати менеджер. Усі контактні номери, зазначені на сайтах, марні – голос на автовідповідачі пропонує оформити заявку онлайн.

З п'яти ресурсів, де ми заповнили анкети, фідбек прийшов тільки від одного. Жінка, яка зв'язалася з нами, чесно зізналася, що допомогти нам не зможуть, оскільки вони роблять довідки без QR-коду, а для Греції такий варіант вже не підійде. Ще один потенційний продавець тестів з OLX на контакт не вийшов.

"Гуглити" фейкові довідки стало проблематично. Раніше журналісти вже публікували викривальні матеріали, ділячись своїм досвідом покупок. Тепер майже всі сайти, пабліки в соцмережах і контактні номери, які засвітилися в медіа, заблоковані або не відповідають.

Зараз цим бізнесом частіше промишляють невеликі туристичні агентства, розповіли РБК-Україна три співрозмовника на умовах анонімності – представники кіберполіції і великих українських лабораторій.

"Але і ті останнім часом обережні, не продають довідки направо і наліво, як раніше. Одні штампують в фотошопі самі. Інші ж працюють з фірмами, які виготовляють "липу", – додало одне з джерел.

На фейкові тести не дивляться при виїзді з країни, але за кордоном можуть виникнути складнощі. Українських туристів уже не один раз підловлювали з підробленими результатами під час вибіркової перевірки в аеропортах. Звідси і прискіпливе ставлення до наших довідок і прохання іноземних служб повторно здати тест після прибуття. У Єгипті, помітивши ці махінації, тепер беруть до уваги тільки бланки з QR-кодом медзакладу, яке проводило тест.

"Коли в Єгипті на кордоні під час вибіркової перевірки виявляли багатьох людей з підробленими тестами, їх намагалися притягнути до відповідальності і змусити пройти повторне дослідження в аеропорту. Якби вони провели масштабну акцію, думаю, виявили б набагато більше фальсифікацій. Це підробка документів, в Європі це називається біологічний тероризм", – розповів заступник гендиректора Tez Tour Олександр Новіковський.

Як правило,"липові" результати виписані на бланку однієї з реально існуючих лабораторій. На ній є штамп – не мокра печатка. Може бути навіть QR-код, хоча підробити його – завдання складніше. Але ні номера довідки, ні вашого прізвища напевно не знайдеться в базі клініки, якщо хтось захоче підтвердити справжність тесту і передзвонити туди. Так що з таким папірцем ви ризикуєте щонайменше застрягти на кордоні.

Фальшивий тест можна легко виявити на кордоні (credit: Maja Hitij/Getty Images)

Жертвами шахраїв стають не лише маловідомі лабораторії. В "Ескулаб " розповідають: їм зустрічалися підроблені результати ПЛР-досліджень, нібито зроблені їхньою лабораторією. Але бланки і друк на них відрізняються від оригінальних, а співробітники, які нібито проводили тести, у них ніколи не працювали.

"У "Ескулаб " після відбору біоматеріалу, ми видаємо результати на фірмовому бланку з QR-кодом і за вимогою англійською мовою. Для того, щоб отримати результат, пацієнт пред’являє бланк замовлення, на якому є номер. За цим номером ми й знаходимо пацієнта в нашій базі. У підробці вказано неправдивий номер і в нашій базі таких пацієнтів немає", – пояснив РБК-Україна комерційний директор лабораторії Денис Мельник.

Деякі турагенти пропонують клієнтам довідки з цим кодом і внесенням в базу пацієнтів, каже не під запис представник однієї з лабораторій. Тоді хтось із співробітників клініки, що видала результат, очевидно, теж "в долі". Але така практика зустрічається рідко, запевнив видання заступник міністра охорони здоров'я з питань цифрового розвитку Ярослав Кучер.

"Якщо вам намалювали папірець з дублікатом печатки, купленої на OLX – це вже не підходить у багатьох країнах. Ситуації з підробкою QR-коду зникають, тому що є додаткова відповідальність за це. Якщо людину ще й в базу лабораторії внесли – це чистий кримінал. Тому, якщо зараз пропонують зробити результат з QR-кодом, може трапитися так, що вам його просто намалюють і він нікуди не приведе", – сказав чиновник.

Невигідна пропозиція

Співрозмовник в одній з турфірм дивується: клієнти самі просять допомогти їм з готовими ПЛР-тестами. Мотивація різна. Одні переживають, що не встигнуть до вильоту отримати результат справжнього дослідження в українській лабораторії. Хоча ця причина виглядає не зовсім переконливою – сьогодні є безліч лабораторій, які надсилають висновок протягом 12 годин після забору матеріалу.

Хтось бажає заощадити, адже готова довідка може обійтися дешевше. Інші лінуються йти в лабораторії. Мабуть, найбільш абсурдне виправдання: а раптом тест виявиться позитивним і відпочинок зірветься.

Такі покупці не підозрюють, якими проблемами обернеться їхній обман, якщо він розкриється. Тим більше, якщо людина дійсно інфікована або підхопить коронавірус вже по прильоту. До звинувачень у використанні підроблених документів може додатися ще й пункт про умисне зараження інших людей.

До того ж усі витрати на лікування хворий буде змушений покрити з власної кишені. За кордоном це в рази дорожче, ніж в Україні, і може потягнути на тисячі доларів. Страхові компанії не стануть виплачувати туристу компенсацію, якщо виявиться, що він використовував фейковий тест. А вони це ретельно перевірять, якщо їхній клієнт раптом виявиться інфікованим у чужій країні.

У Нацполіції стверджують, що намагаються присікати поширення фальшивих довідок. За даними відомства, від початку епідемії по всій Україні відкрито понад три десятки кримінальних справ про фальсифікацію результатів тестів на COVID-19 в окремих медичних лабораторіях.

На початку року кіберполіція викрила групу людей, яка продавала в мережі фейкові результати тестів, використовуючи підроблені печатки одного з медцентрів. За день вони реалізовували по 70 сфабрикованих документів. На початку березня були затримані ще двоє аферистів, які друкували висновки про відсутність коронавірусу на бланках столичної лабораторії.

Місяць тому СБУ заблокувала схему видачі фальшивих медичних довідок в Дніпропетровській області, в ній були замішані медпрацівники однієї з установ спільно з туроператорами. У спецслужбі заявляють, що за цією схемою видавалося в середньому по п'ять підроблених документів щодня.

Шахраям за підробку тестів загрожує до п'яти років (фото: Віталій Носач / РБК-Україна)

Тиждень тому Нацполіція спіймала чотирьох тернополян, які підробляли результати ПЛР-тестування на замовлення громадян, туристичних агентств та візових центрів.

У кіберполіції зазначили, що за виготовлення, збут і навіть використання фейкових довідок передбачена кримінальна відповідальність. Зловмиснику, який створює і продає фальшивку, загрожує або штраф до 17 тисяч гривень, або півроку арешту, або до двох років обмеження волі. Така ж відповідальність передбачена і для того, хто використовує "липову" довідку, тільки сума штрафу менша – 850 гривень.

Якщо в схемі брала участь ціла група шахраїв, вони можуть отримати по п'ять років обмеження чи позбавлення волі.

Бажаючим піти "легким" шляхом, купивши готовий тест, важливо розуміти: вони насамперед понесуть соціальну відповідальність, оскільки наражають на небезпеку не тільки себе, а й інших туристів.

Представники лабораторій і турфірм, з якими спілкувалося РБК-Україна, вважають, що комплексно вирішити проблему сфабрикованих довідок можна, створивши єдину базу тестів для всіх лабораторій. У МОЗ обіцяють запустити такий реєстр на базі eHealth як один із етапів введення ковід-сертифікатів.

Акредитовані лабораторії отримають доступ до цієї системи і будуть вносити туди результати тестування. Те ж саме стосується і сертифікатів про те, що людина вже перехворіла – лікар має внести в базу медичний висновок і підтвердити його своїм електронним підписом. Але ці дві опції запрацюють пізніше – на перших порах ковід-сертифікати отримають тільки ті, хто пройшов повний курс вакцинації.

"Введення цифрових сертифікатів про тест і перенесену хворобу вже паралельно йде. Це вимагає більше доопрацювання на центральному компоненті, це великий обсяг роботи. У нас з Європою є домовленість, що зараз ми запускаємо в такому вигляді – спочатку про вакцинацію. Але людям нема про що хвилюватися – вони зможуть поїхати з тестом, так, як це було і раніше, до введення сертифікатів", – пояснив Ярослав Кучер.

За його словами, недовіри закордонних країн до нашої бази тестів бути не має. Якщо ці результати будуть на eHealth – це означає, що вони гарантуються державою, говорить заступник міністра. Сумнівні контори і "ділки" не зможуть вносити дані в цю систему, тому що, по-перше, у них немає акредитації МОЗ. А по-друге – в єдиній базі фальсифікація виключена, запевнив Кучер.

Щоправда, бувають ситуації, коли підробкою довідок займаються і недобросовісні медпрацівники вельми респектабельних лабораторій. Крім страху і ризику, навряд чи щось завадить їм внести в систему eHealth інформацію про неіснуючий тест. Але з запуском ковід-сертифікатів в частині ПЛР-тестів цінник на їхні послуги, імовірно, піде вгору. Можливо, не всі, хто вдаються до їхньої допомоги сьогодні, будуть готові переплачувати за таке "задоволення" в майбутньому.