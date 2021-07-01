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У лабораторіях розповіли, як влаштований ринок підроблених ПЛР-тестів

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Київ, Четвер 01 липня 2021 13:48
У лабораторіях розповіли, як влаштований ринок підроблених ПЛР-тестів Фото: експерт розповів, як влаштований ринок підроблених ПЛР-тестів (Getty Images)
Автор: Уляна Безпалько, Анастасія Рокитна

В Україні з усіх тестів на коронавірус, проведених приватними лабораторіями, до 5% підробки. Це приблизно кілька сотень, до тисячі на день.

Про це повідомив у коментарі РБК-Україна директор "Сінево" Микола Скавронський, йдеться в матеріалі "Ведмежа послуга. Як в Україні торгують фальшивими ПЛР-тестами і чим це небезпечно".

За його словами, мова йде про імідж країни в цілому, тому що в інших країнах навіть одна підроблена довідка - це вже проблема.

Він повідомив, що "липові" результати, як правило, виписані на бланку однієї з реально існуючих лабораторій. На ній є штамп - не мокра печатка. Може бути навіть QR-код, хоча підробити його - завдання складніше.

Але ні номера довідки, ні прізвища напевно не знайдеться в базі клініки, якщо хтось захоче підтвердити справжність тесту і передзвонити туди.

"Так що з таким папірцем ви ризикуєте, як мінімум, застрягти на кордоні", - розповів Скавронський.

У "Ескулаб" розповіли, що їм зустрічалися підроблені результати ПЛР-досліджень, нібито зроблені їх лабораторією. Але бланки і друк на них відрізняються від оригінальних, а співробітники, які нібито проводили тести, у них ніколи не працювали.

Нагадаємо, у Тернополі викрили схему продажу фейкових COVID-довідок для виїзду за кордон.

Також у Черкасах Служба безпеки України викрила схему реалізації підроблених довідок про результати ПЛР-тестування на коронавірус.

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Ведмежа послуга. Як в Україні торгують фальшивими ПЛР-тестами і чим це небезпечно
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Ведмежа послуга. Як в Україні торгують фальшивими ПЛР-тестами і чим це небезпечно