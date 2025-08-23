Грозы, град и сильный ветер: где сегодня ухудшится погода

Сегодня, 23 августа, в Украине ожидаются дожди, грозы и местами шквалы. В то же время в западных областях сохранится сухая погода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

Погода в Украине

По данным синоптиков, в большинстве центральных, южных, Сумской, Харьковской и восточных областях пройдут дожди с грозами.

Местами ожидается град и шквалы скоростью 15-20 м/с. В западных регионах, а также в Житомирской, Киевской и Винницкой областях осадков не прогнозируют.

Температура ночью составит +9...+14 градусов, в юго-восточной части +15...+20 градусов. Днем в западных и северных областях ожидается +17...+22 градуса, в восточных и южных - до +26...+31 градуса.

Погода в регионах

- Западные области - переменная облачность, без осадков. Температура: ночью +12...+14 градусов, днем +19...+22 градуса.

- Северные области - местами небольшие дожди и грозы. Температура: ночью +12...+14 градусов, днем +19...+22 градуса.

- Центральные области - местами значительные дожди с грозами. Температура: ночью +13...+17градусов, днем +20...+23 градуса.

- Восточные области - грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с. Температура: ночью +15...+20 градусов, днем +26...+31 градус.

- Южные области - дожди с грозами, лишь в Одесской области без осадков. Температура: ночью +17...+20 градусов, днем +28...+30 градусов.

Погода в Киеве

В столице и Киевской области сегодня облачно с прояснениями. Ночью ожидается умеренный дождь, местами гроза, днем - без осадков. Температура в Киеве: ночью +12...+14 градусов, днем +20...+22 градуса. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.