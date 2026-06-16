Грозы, град и шквалы уже близко: где в Украине объявили "желтый" уровень опасности (карта)

Синоптики предупреждают украинцев о стремительном ухудшении погодных условий в большинстве областей. "Желтый" уровень опасности объявили также для столичного региона и города Киева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.

Где и почему именно погода может быть опасной

Согласно предупреждению специалистов УкрГМЦ, опасные метеорологические явления по Украине ожидаются:

уже в ближайшее время;

с сохранением до конца суток 16 июня.

Так, в западных областях (кроме Закарпатья) могут быть сильные порывы ветра - до 15-20 м/с.

На остальной территории Украины синоптики прогнозируют грозы. В отдельных районах:

град ;

; шквалы (15-20 м/с).

"I уровень опасности, желтый", - подчеркнули эксперты Укргидрометцентра.

Отмечается также, что такие погодные условия могут привести к осложнению:

работы энергетических, строительных и коммунальных предприятий;

движения транспорта.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине 16 июня (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

К чему готовиться жителям Киева и области

Жителей и гостей столичного региона также предупредили об опасных метеорологических явлениях:

и по территории Киевской области;

и в городе Киеве.

Уже в ближайшее время и с сохранением до конца суток 16 июня там вероятны:

гроза;

град;

шквалы со скоростью 15-20 м/с.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по Киеву и области (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

В УкрГМЦ уточнили, что речь идет также о I уровне опасности ("желтом").

В завершение синоптики рассказали, что в Киеве и области такие погодные условия (как и на остальных территориях) могут привести к осложнению работы предприятий и движения транспорта.

Стоит отметить, что по информации специалистов Укргидрометцентра, характер погоды в Украине в ближайшее время будет определять поле пониженного давления. Оно связано с циклоном, центр которого расположился к северу от нашей страны.

В связи с этим в большинстве областей ожидается нестабильная погода с кратковременными дождями, а в отдельных регионах - еще и с грозами.

При этом сами показатели атмосферного давления будут подвержены незначительным колебаниям.

На синоптическую ситуацию будет влиять также влажная и прохладная воздушная масса, которая поступает в Украину с западными и северо-западными потоками.