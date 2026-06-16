Грози, град і шквали вже близько: де в Україні оголосили "жовтий" рівень небезпеки (карта)
Синоптики попередають українців про стрімке погіршення погодних умов у більшості областей. "Жовтий" рівень небезпеки оголосили також для столичного регіону та міста Києва.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.
Де і чому саме погода може бути небезпечна
Згідно з попередженням спеціалістів УкрГМЦ, небезпечні метеорологічні явища по Україні очікуються:
- вже найближчим часом;
- з утриманням до кінця доби 16 червня.
Так, у західних областях (крім Закарпаття) можуть бути сильні пориви вітру - до 15-20 м/с.
На решті території України синоптики прогнозують грози. В окремих районах:
- град;
- шквали (15-20 м/с).
"I рівень небезпечності, жовтий", - наголосили експерти Укргідрометцентру.
Зазначається також, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення:
- роботи енергетичних, будівельних і комунальних підприємств;
- руху транспорту.
Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні 16 червня (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
До чого готуватись мешканцям Києва та області
Мешканців і гостей столичного регіону також попередили про небезпечні метеорологічні явища:
- і по території Київської області;
- і в місті Києві.
Вже найближчим часом і зі збереженням до кінця доби 16 червня там ймовірні:
- гроза;
- град;
- шквали 15-20 м/с.
Попередження про небезпечні метеорологічні по Києву та області (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
В УкрГМЦ уточнили, що йдеться також про І рівень небезпечності ("жовтий").
Насамкінець синоптики розповіли, що по Києву та області такі погодні умови (як і на решті територій) можуть призвести до ускладнення роботи підприємств та руху транспорту.
Варто зауважити, що за інформацією фахівців Укргідрометцентру, характер погоди в Україні найближчим часом визначатиме поле зниженого тиску. Воно пов'язане з циклоном, центр якого розташувався на північ від нашої країни.
Через це в більшості областей очікується нестійка погода з короткочасними дощами, а в окремих регіонах - ще й з грозами.
При цьому самі показники атмосферного тиску - зазнаватимуть незначних коливань.
На синоптичну ситуацію впливатиме також волога й прохолодна повітряна маса, яка надходить в Україну із західними та північно-західними потоками.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що чекає Україну через глобальну зміну клімату та чи можна запобігти негативним наслідкам.
Тим часом в УкрГМЦ розповіли, як насправді працюють синоптики та створюються прогнози погоди.
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