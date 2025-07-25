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Грозы, град и шквалы до 20 м/с: какие регионы Украины накроет непогода

Фото: желтый уровень опасности объявили из-за непогоды (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В течение ближайшего часа и до конца суток 25 июля в Киеве ожидаются грозы с местными шквалами скоростью 15-20 м/с. Завтра непогода распространится на северо-восточные области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС и КГГА,

В Киеве, по данным синоптиков Укргидрометцентра, в течение ближайшего часа и до конца суток 25 июля ожидается гроза, местами шквалы скоростью 15-20 м/с.

В то же время уже завтра, 26 июля, непогода продолжится в северо-восточной части страны: прогнозируют грозы, местами град и сильный ветер.

На фоне ухудшения погодных условий объявлен I уровень опасности.

Отмечается, что такая погода может осложнить работу энергетических, строительных и коммунальных служб, а также повлиять на движение транспорта.

Специалисты рекомендуют во время грозы избегать пребывания вблизи рекламных щитов, линий электропередачи, больших деревьев и не парковать рядом с ними автотранспорт.

Куда обращаться за помощью:

  • при подтоплении проезжей части или тротуаров необходимо обращаться в диспетчерскую КК "Киевавтодор": 0442847419,

  • если упало дерево или сломались ветки, звоните в аварийно-диспетчерскую службу КО "Киевзеленстрой": 0442724018,

  • когда падение деревьев и веток угрожает жизни, обращайтесь к спасателям по номерам: 101 или 0444303713 (телефон КАРС),

  • при травмировании людей немедленно звоните 103,

  • при неисправности светофорных объектов или дорожных знаков звоните по телефонам: 0503873542 (телефон ЦОДР).

Погода в Украине

Заметим, что лето 2025 года не отличается сверхвысокими температурами. В Киеве температурные рекорды были зафиксированы лишь в начале июня.

Однако в целом июнь в столице был прохладным. Средняя температура составила 19,1 градусов тепла, что ниже климатической нормы на 0,4 градусов.

По данным Укргидрометцентра, самым теплым месяцем года является июль. Синоптики ожидали в этом месяце в Украине 21,6-26,0 градусов тепла, что на 2,0-2,5 градуса выше нормы.

Напомним, что Укргидрометцентр уже дал прогноз на последний месяц лета.

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