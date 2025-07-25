Грозы, град и шквалы до 20 м/с: какие регионы Украины накроет непогода

В Киеве, по данным синоптиков Укргидрометцентра, в течение ближайшего часа и до конца суток 25 июля ожидается гроза, местами шквалы скоростью 15-20 м/с.

В то же время уже завтра, 26 июля, непогода продолжится в северо-восточной части страны: прогнозируют грозы, местами град и сильный ветер.

На фоне ухудшения погодных условий объявлен I уровень опасности.

Отмечается, что такая погода может осложнить работу энергетических, строительных и коммунальных служб, а также повлиять на движение транспорта.

Специалисты рекомендуют во время грозы избегать пребывания вблизи рекламных щитов, линий электропередачи, больших деревьев и не парковать рядом с ними автотранспорт.

Куда обращаться за помощью: