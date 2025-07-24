ua en ru
Чт, 24 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Укргидрометцентр дал прогноз на последний месяц лета

Украина, Четверг 24 июля 2025 08:17
UA EN RU
Укргидрометцентр дал прогноз на последний месяц лета Фото: в августе будет теплее нормы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Синоптики прогнозируют жаркий и засушливый август. Температура ожидается выше климатической нормы с минимумом дождей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз, размещенный на сайте Укргидрометцентра.

В августе 2025 года средняя месячная температура воздуха в Украине прогнозируется в пределах 20-26 градусов тепла, что на 1,5-2 градусов выше нормы. В западных областях 17-20 градусов ожидается (в Карпатах 14-16 градусов), что в пределах нормы.

Месячное количество осадков ожидается 23-40 мм, что меньше (64-73%) нормы. В западных областях 60-77 мм (в Карпатах 94-116 мм), что в пределах нормы.

Климатическая характеристика августа

Данные многолетних наблюдений свидетельствуют, что в августе средняя месячная температура воздуха в Украине составляет Средняя месячная температура августа составляет 18-24,8 градусов, в горных районах 16-19 градусов (на высокогорье Карпат 13 градусов).

Абсолютный максимум температуры составляет 35,0-39,6 градусов, в южных, восточных, большинстве центральных, Тернопольской и Черниговской областях местами 40-42 градусов, в горных районах 27-39 градусов.

Абсолютный минимум температуры - 1-7 градусов тепла, на побережье морей 8-13 градусов тепла, в Карпатах, северных, восточных, Волынской и Запорожской областях местами 0-2 градусов мороза.

Среднее месячное количество осадков составляет 30-97 мм, в Херсонской области и западных районах Крыма местами 24-28 мм, на Прикарпатье, Закарпатье и в Карпатах местами 104-120 мм.

Погода в Украине

Напомним, лето 2025 года не отличается сверхвысокими температурами. В Киеве температурные рекорды были зафиксированы лишь в начале июня. Однако в целом июнь в столице был прохладным. Средняя температура составила 19,1 градусов тепла, что ниже климатической нормы на 0,4 градусов.

По данным Укргидрометцентра, самым теплым месяцем года является июль. Синоптики ожидали в этом месяце в Украине 21,6-26,0 градусов тепла, что на 2,0-2,5 градуса выше нормы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине Гидрометцентр
Новости
Обмен пленными: СБУ показала эксклюзивное видео
Обмен пленными: СБУ показала эксклюзивное видео
Аналитика
Год спокойствия, но не для всех. Что даст бизнесу мораторий на проверки
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Год спокойствия, но не для всех. Что даст бизнесу мораторий на проверки