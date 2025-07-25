Грози, град і шквали до 20 м/с: які регіони України накриє негода

Погода в Україні

Зауважимо, що літо 2025 року не відрізняється надвисокими температурами. У Києві температурні рекорди були зафіксовані лише на початку червня.

Однак в цілому червень в столиці був прохолодним. Середня температура склала 19,1 градусів тепла, що нижче кліматичної норми на 0,4 градусів.

За даними Укргідрометцентру, найтеплішим місяцем року є липень. Синоптики очікували у цьому місяці в Україні 21,6-26,0 градусів тепла, що на 2,0-2,5 градуса вище за норму.

Нагадаємо, що Укргідрометцентр вже дав прогноз на останній місяць літа.

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