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Грози, град і шквали до 20 м/с: які регіони України накриє негода

Фото: жовтий рівень небезпеки оголосили через негоду (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Протягом найближчої години і до кінця доби 25 липня у Києві очікуються грози з місцевими шквалами швидкістю 15–20 м/с. Завтра негода пошириться на північно-східні області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС та КМДА,

У Києві, за даними синоптиків Укргідрометцентру, протягом найближчої години й до кінця доби 25 липня очікується гроза, місцями шквали швидкістю 15-20 м/с.

Водночас вже завтра, 26 липня, негода продовжиться у північно-східній частині країни: прогнозують грози, подекуди град і сильний вітер.

На фоні погіршення погодних умов оголошено I рівень небезпеки.

Зазначається, що така погода може ускладнити роботу енергетичних, будівельних і комунальних служб, а також вплинути на рух транспорту. 

Фахівці рекомендують під час грози уникати перебування поблизу рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев і не паркувати поруч із ними автотранспорт. 

Куди звертатись за допомогою:

  • при підтопленні проїжджої частини чи тротуарів необхідно звертатися до диспетчерської КК "Київавтодор": 0442847419,

  • якщо впало дерево чи зламалися гілки, телефонуйте до аварійно-диспетчерської служби КО "Київзеленбуд": 0442724018,

  • коли падіння дерев і гілок загрожує життю, звертайтесь до рятувальників за номерами: 101 або 0444303713 (телефон КАРС),

  • при травмуванні людей негайно телефонуйте 103,

  • при несправності світлофорних об’єктів чи дорожніх знаків телефонуйте за номерами: 0503873542 (телефон ЦОДР).

Погода в Україні

Зауважимо, що літо 2025 року не відрізняється надвисокими температурами. У Києві температурні рекорди були зафіксовані лише на початку червня.

Однак в цілому червень в столиці був прохолодним. Середня температура склала 19,1 градусів тепла, що нижче кліматичної норми на 0,4 градусів.

За даними Укргідрометцентру, найтеплішим місяцем року є липень. Синоптики очікували у цьому місяці в Україні 21,6-26,0 градусів тепла, що на 2,0-2,5 градуса вище за норму.

Нагадаємо, що Укргідрометцентр вже дав прогноз на останній місяць літа.

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