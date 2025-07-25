ua en ru
Пт, 25 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Грозы, град и шквалы до 20 м/с: какие регионы Украины накроет непогода

Украина, Пятница 25 июля 2025 14:34
UA EN RU
Грозы, град и шквалы до 20 м/с: какие регионы Украины накроет непогода Фото: желтый уровень опасности объявили из-за непогоды (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В течение ближайшего часа и до конца суток 25 июля в Киеве ожидаются грозы с местными шквалами скоростью 15-20 м/с. Завтра непогода распространится на северо-восточные области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС и КГГА,

В Киеве, по данным синоптиков Укргидрометцентра, в течение ближайшего часа и до конца суток 25 июля ожидается гроза, местами шквалы скоростью 15-20 м/с.

В то же время уже завтра, 26 июля, непогода продолжится в северо-восточной части страны: прогнозируют грозы, местами град и сильный ветер.

На фоне ухудшения погодных условий объявлен I уровень опасности.

Отмечается, что такая погода может осложнить работу энергетических, строительных и коммунальных служб, а также повлиять на движение транспорта.

Специалисты рекомендуют во время грозы избегать пребывания вблизи рекламных щитов, линий электропередачи, больших деревьев и не парковать рядом с ними автотранспорт.

Куда обращаться за помощью:

  • при подтоплении проезжей части или тротуаров необходимо обращаться в диспетчерскую КК "Киевавтодор": 0442847419,

  • если упало дерево или сломались ветки, звоните в аварийно-диспетчерскую службу КО "Киевзеленстрой": 0442724018,

  • когда падение деревьев и веток угрожает жизни, обращайтесь к спасателям по номерам: 101 или 0444303713 (телефон КАРС),

  • при травмировании людей немедленно звоните 103,

  • при неисправности светофорных объектов или дорожных знаков звоните по телефонам: 0503873542 (телефон ЦОДР).

Погода в Украине

Заметим, что лето 2025 года не отличается сверхвысокими температурами. В Киеве температурные рекорды были зафиксированы лишь в начале июня.

Однако в целом июнь в столице был прохладным. Средняя температура составила 19,1 градусов тепла, что ниже климатической нормы на 0,4 градусов.

По данным Укргидрометцентра, самым теплым месяцем года является июль. Синоптики ожидали в этом месяце в Украине 21,6-26,0 градусов тепла, что на 2,0-2,5 градуса выше нормы.

Напомним, что Укргидрометцентр уже дал прогноз на последний месяц лета.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине Погода
Новости
Украина получит инновационные немецкие радары ПВО от Hensoldt: что о них известно
Украина получит инновационные немецкие радары ПВО от Hensoldt: что о них известно
Аналитика
Неделя протестов. Что Зеленский предлагает НАБУ и САП в новом законопроекте
Юлия Акимова, Дмитрий Левицкий Неделя протестов. Что Зеленский предлагает НАБУ и САП в новом законопроекте