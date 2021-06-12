ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Зливи з грозами та градом: в Україні оголосили штормове попередження на всі вихідні

Новость на русском →
Субота 12 червня 2021 14:02
Зливи з грозами та градом: в Україні оголосили штормове попередження на всі вихідні Фото: по Україні оголошене штормове попередження (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

В Україні у найближчу годину погіршиться погода. З утриманням до кінця доби 12 червня утримаються грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с ( I рівень небезпечності, жовтий).

Про це повідомили у прес-центрі ДСНС.

За даними синоптиків, погіршення погоди утримається і 13 червня.

У західних та південно-західних областях пориви вітру 15-20 м/с; вночі у західних областях значний дощ; вдень в Україні грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності - жовтий).

В Карпатах вночі сильний дощ (ІІ рівень небезпечності - помаранчевий).

Раніше повідомлялося, що в Україну йде нова хвиля дощів і похолодання.

Нагадаємо, синоптики прогнозували, що вже з вівторка дощі почнуть зрушуватися з території країни в східному напрямку.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство Штормове попередження Погода
NEWS
В Україні запрацювали понад 50 центрів вакцинації
В Україні запрацювали понад 50 центрів вакцинації
DAILY
Наводять мости. Як у Зеленського налагоджують відносини з регіонами
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Наводять мости. Як у Зеленського налагоджують відносини з регіонами