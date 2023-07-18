Гроза во Львовской области: без света остается более полсотни населенных пунктов

"По состоянию на текущее время без электроснабжения остаются 57 населенных пунктов, из них 16 полностью и 41 частично", - написал чиновник.

По его словам, главные проблемы с электроснабжением на Жолковском, Пустомитовском и Дрогобичском направлениях.

Сейчас электроснабжение восстанавливают 22 бригады "Львовоблэнерго" - 94 человека и 33 единицы техники, добавил Козицкий.

Гроза во Львовской области

Напомним, вчера, 17 июля, вечером во Львовской области началась сильная гроза. Во Львове из-за ливня начало затапливать улицы и торговые центры.

Также в областном центре молния ударила по трансформаторам, из-за чего там были возможны перебои с электроэнергией.