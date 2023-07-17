ua ru
Вт, 18 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Во Львове молния попала в трансформаторы: возможны перебои с электричеством

Новина українською →
Понедельник 17 июля 2023 23:40
Во Львове молния попала в трансформаторы: возможны перебои с электричеством Фото: во Львове из-за непогоды возможны отключения света (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Во Львове 17 июля во время непогоды молния попала в трансформаторы, в городе возможны перебои с электроэнергией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Львова Андрея Садового.

По его словам, ранее была информация о попадании молнии в дом, однако она не подтвердилась. Тем не менее, молния попала в два трансформатора.

"Могут быть перебои с электричеством. Аварийные бригады работают!" - заявил Садовый.

Перебои с электроэнергией

После зимних блекаутов ситуация с энергетикой в Украине возобновилась, однако из-за непогоды в некоторых населенных пунктах иногда бывают перебои. Так, 8 июля в Полтавской области из-за плохой погоды без света осталось около 20 населенных пунктов.

В то же время, в Минэнерго сообщают, что следующей зимой сложная ситуация с электроэнергией может возобновиться.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Электроэнергия Львов
NEWS
Обстановка сложная, но ВСУ двигаются вперед: Сырский о ситуации на Восточном направлении
Обстановка сложная, но ВСУ двигаются вперед: Сырский о ситуации на Восточном направлении
DAILY
Константин Машовец: Результаты летней кампании повлияют на общий ход и содержание войны
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Константин Машовец: Результаты летней кампании повлияют на общий ход и содержание войны