Во Львове молния попала в трансформаторы: возможны перебои с электричеством

Во Львове 17 июля во время непогоды молния попала в трансформаторы, в городе возможны перебои с электроэнергией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Львова Андрея Садового.

По его словам, ранее была информация о попадании молнии в дом, однако она не подтвердилась. Тем не менее, молния попала в два трансформатора.

"Могут быть перебои с электричеством. Аварийные бригады работают!" - заявил Садовый.

Перебои с электроэнергией

После зимних блекаутов ситуация с энергетикой в Украине возобновилась, однако из-за непогоды в некоторых населенных пунктах иногда бывают перебои. Так, 8 июля в Полтавской области из-за плохой погоды без света осталось около 20 населенных пунктов.

В то же время, в Минэнерго сообщают, что следующей зимой сложная ситуация с электроэнергией может возобновиться.

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