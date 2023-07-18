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Гроза у Львівській області: без світла залишається понад півсотні населених пунктів

Фото: у Львівській області без світла залишається понад півсотні населених пунктів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Внаслідок вчорашньої грози у Львівській області електропостачання порушено у 57 населених пунктах регіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Львівської ОВА Максима Козицького в Telegram.

"Станом на поточний час без електропостачання залишаються 57 населених пунктів, з них 16 повністю та 41 частково", - написав чиновник.

За його словами, головні проблеми з електропостачанням на Жовківському, Пустомитівському та Дрогобицькому напрямках.

Наразі електропостачання відновлюють 22 бригади "Львівобленерго" - 94 особи та 33 одиниці техніки, додав Козицький.

Гроза у Львівській області

Нагадаємо, вчора, 17 липня, увечері у Львівській області розпочалася сильна гроза. У Львові через зливу почало затоплювати вулиці та торгові центри.

Також в обласному центрі блискавка вдарила по трансформаторам, через що там були можливі перебої з електроенергією.

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Львівська областьвимкнення світлаЕлектроенергія