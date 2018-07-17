Москаль заявив про ризик зупинки асфальтових заводів в Закарпатській області

Заборона "Укрзалізниці" на використання вагонів може привести до зупинки асфальтових заводів

У зв'язку з забороною "Укрзалізниці" на використання вагонів для перевезення щебеню в Закарпатській області можуть зупинитися асфальтові заводи. Про це повідомив глава Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль.

За словами Москаля, "Укрзалізниця" заборонила використовувати піввагони для перевезення щебеню до Закарпатської області що може призвести до зупинки місцевих асфальтових заводів і ремонту доріг.

"Ми постійно відчуваємо гостру нестачу щебеню та інших матеріалів для виробництва асфальту. Минулого року доходило до абсурду - румунська фірма змушена була імпортувати асфальт вантажівками з Румунії для ремонту дороги у Виноградівському районі. Цього року абсурд триває - інша румунська фірма, яка відкрила новий асфальтний завод у Тересві (Тячівський район), змушена також завозити щебінь з Румунії, що сильно здорожує виробництво асфальту", - зазначив Москаль.

У зв'язку з цим він направив Гройсману звернення, щоб уряд вирішив питання з нестачею вагонів для Закарпатської області.

Фото: звернення Гройсману

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Укрзализниця" підвищує ставки тарифів на користування вагонами.