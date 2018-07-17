Москаль заявил о риске остановки асфальтовых заводов в Закарпатской области

Запрет "Укрзализныци" на использование вагонов может привести к остановке асфальтовых заводов

В связи с запретом "Укрзализныци" на использование вагонов для перевозки щебня в Закарпатской области могут остановиться асфальтовые заводы. Об этом сообщил глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль.

По словам Москаля, "Укрзализныця" запретила использовать полувагоны для перевозки щебня в Закарпатскую область, что может привести к остановке местных асфальтовых заводов и ремонта дорог.

"Мы постоянно ощущаем острую нехватку щебня и других материалов для производства асфальта. В прошлом году доходило до абсурда - румынская фирма вынуждена была импортировать асфальт грузовиками из Румынии для ремонта дороги в Виноградовском районе. В этом году абсурд продолжается - другая румынская фирма, открывшая новый асфальтный завод в Тересве (Тячевский район), вынуждена также завозить щебень из Румынии, что сильно удорожает производство асфальта", - отметил Москаль.

В связи с этим он направил Гройсману обращение, чтобы правительство решило вопрос с нехваткой вагонов для Закарпатской области.

Фото: обращение Гройсману

Напомним, ранее сообщалось, что "Укрзализныця" повышает ставки тарифов на пользование вагонами.