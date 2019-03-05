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Гройсман: Україна не може самостійно знизити ціни на газ

Новини » Енергетика    05.03.2019 - 13:07
Гройсман: Україна не може самостійно знизити ціни на газ
Фото: Володимир Гройсман (РБК-Україна)

Ціни на газ можна знизити тільки за погодженням з міжнародними партнерами

Ціни на газ в Україні не можна знизити без узгодження з міжнародними партнерами. Про це на селекторній нараді з формування тарифів на місцях заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

За його словами, Україна може втратити міжнародну підтримку, якщо піде на зниження цін на газ. Він також зазначив, що зниження цін буде можливим після домовленостей з партнерами.

"В односторонньому порядку Україна це зробити не може", - заявив Гройсман.

 

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Опубліковано Volodymyr Groysman Вівторок, 5 березня 2019 р.

 

Нагадаємо, раніше Окружний адміністративний суд Києва скасував постанову Кабінету міністрів, яка формувала порядок визначення ціни на газ для населення. Зокрема, мова йде про прив'язку тарифів до європейської ціни.Зазначимо, сьогодні Гройсман в черговий раз доручив перевірити облгази у зв'язку із завищеними тарифами на газ і тепло.

"Все, що зараз відбувається, - це беззаконня з боку різних постачальних організацій. Я прошу: наведіть порядок і захистіть людей. Це чітка вимога", - підкреслив прем'єр. 

Крім того, він закликав "Нафтогаз України" почати безкоштовну кампанію по установці лічильників.

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Новини України Володимир ГройсмантарифиЦіна на газ
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