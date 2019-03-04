Суд скасував рішення Кабміну про порядок визначення ціни на газ

Фото: ціни на газ для населення можуть змінитися (РБК-Україна)

Порядок визначення ціни на газ для населення визнали протиправним

Окружний адміністративний суд Києва скасував постанову Кабінету міністрів, яка формувала порядок визначення ціни на газ для населення. Про це йдеться в повідомленні Окружного адмінсуду Києва.

Повідомляється, що суд визнав недійсною постанову Кабміну №315 від 27.04.2016 року. Дане рішення прийнято у зв'язку з порушенням порядку прийняття оскаржуваної постанови в частині його узгодження з Секретаріатом Енергетичного співтовариства та Державною регуляторною службою України, оприлюднення проекту постанови. Суд прийшов до висновку, що це призвело до усунення від участі у прийнятті рішення значного кола зацікавлених осіб.

"Зазначені порушення були визнані судом істотними та такими, що свідчать про недотримання при прийнятті цієї постанови вимог нормативних актів, що мають вищу юридичну силу", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Володимир Гройсман назвав умову зниження ціни на газ.

Зазначимо, після останнього подорожчання газу за вимогою МВФ в Україні піднялися тарифи на опалення і гарячу воду.