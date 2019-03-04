ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Кабмін оскаржать скасування рішення про порядок визначення ціни на газ

Новини » Суспільство    04.03.2019 - 19:23
Кабмін оскаржать скасування рішення про порядок визначення ціни на газ
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Скасована судом постанова втратила чинність 19 жовтня 2018 року

Кабінет міністрів України подасть апеляцію на рішення Окружного адміністративного суду Києва про скасування постанови Кабінету міністрів, яка формувала порядок визначення ціни на газ для населення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook прес-секретаря прем'єр-міністра Василя Рябчука. 

Він наголосив, що рішенням, про яке йдеться, скасовано постанову, яка втратила чинність. 

"Оскаржена постанова Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2016 р. №315 втратила чинність згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2018 року номер 867 “Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов'язків на суб'єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу”. Навіть попри це, Кабінет Міністрів подаватиме апеляцію і оскаржить це рішення в установленому порядку", - йдеться в повідомлення. 

Кабмін оскаржать скасування рішення про порядок визначення ціни на газ

Нагадаємо, сьогодні, 4 березня, Окружний адміністративний суд Києва визнав недійсною постанову Кабміну №315 від 27.04.2016 року. Повідомлялося, що дане рішення прийнято у зв'язку з порушенням порядку прийняття оскаржуваної постанови в частині його узгодження з Секретаріатом Енергетичного співтовариства та Державною регуляторною службою України, оприлюднення проекту постанови. 

РБК-Україна писало, що раніше прем'єр-міністр України Володимир Гройсман назвав умову зниження ціни на газ.

Кабмін ще трохи знизив норми споживання газу Коболєв заявив про фактичне припинення урядом контракту з ним
Новини України Кабінет Міністрів УкраїниЦіна на газ
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся