Кабмін оскаржать скасування рішення про порядок визначення ціни на газ

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Скасована судом постанова втратила чинність 19 жовтня 2018 року

Кабінет міністрів України подасть апеляцію на рішення Окружного адміністративного суду Києва про скасування постанови Кабінету міністрів, яка формувала порядок визначення ціни на газ для населення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook прес-секретаря прем'єр-міністра Василя Рябчука.

Він наголосив, що рішенням, про яке йдеться, скасовано постанову, яка втратила чинність.

"Оскаржена постанова Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2016 р. №315 втратила чинність згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2018 року номер 867 “Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов'язків на суб'єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу”. Навіть попри це, Кабінет Міністрів подаватиме апеляцію і оскаржить це рішення в установленому порядку", - йдеться в повідомлення.

Нагадаємо, сьогодні, 4 березня, Окружний адміністративний суд Києва визнав недійсною постанову Кабміну №315 від 27.04.2016 року. Повідомлялося, що дане рішення прийнято у зв'язку з порушенням порядку прийняття оскаржуваної постанови в частині його узгодження з Секретаріатом Енергетичного співтовариства та Державною регуляторною службою України, оприлюднення проекту постанови.

РБК-Україна писало, що раніше прем'єр-міністр України Володимир Гройсман назвав умову зниження ціни на газ.