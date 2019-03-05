Гройсман знову доручив перевірити облгази

Фото: Володимир Гройсман (РБК-Україна)

Перевірки облгазів мають захистити споживачів від переплат

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман в черговий раз доручив перевірити облгази. Про це він заявив на селекторній нараді з формування тарифів на місцях, передає РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

Зокрема, Гройсман доручив Національній комісії з питань регулювання ринку електроенергетики та комунальних послуг, Антимонопольному комітету, Державній службі з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів провести перевірки облгазів, щоб захистити споживачів від завищених платежів.

"Все, що зараз відбувається, - це беззаконня з боку різних постачальних організацій. Я прошу: наведіть порядок і захистіть людей. Це чітка вимога", - сказав Гройсман.

Нагадаємо, раніше Гройсман вимагав від НАК почати безкоштовну установку лічильників тепла. Він також зазначив, що 100% споживачів мають бути забезпечені лічильниками.

У грудні Гройсман доручав регулятору перевірити облгази через завищені платіжки за газ.

"З монополістами потрібно діяти жорстко, щоб вони не виходили за межі здорового глузду і закону. Всі, хто надають людям послуги, повинні поважати цих людей", - заявляв він.