Гройсман розповів про найбільш популярні "схеми" на митниці

Прем'єр має намір об'єднатися з правоохоронцями для боротьби з контрабандою

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман перерахував найпоширеніші схеми, які дозволяють занижувати митні та інші обов'язкові платежі, а то і зовсім не платити їх. Про це глава уряду розповів під час засідання Кабінету міністрів.

За словами Гройсмана, він має намір оголосити "війну" таким махінаціям для чого мобілізує працівників Міністерства внутрішніх справ, Генеральної прокуратури, Державної фіскальної служби і Нацполиции.

Отже, яким же махінацій вдаються порушники законодавства щоб мінімізувати обов'язкові платежі при переміщенні вантажів?

- Оформлення вантажних транспортних засобів як порожніх;

"То є транспортний засіб, повністю забите дорогим товаром, при змові всіх структур, задіяних у митному оформленні, оформляють як порожнє Тобто нуль гривень потрапляє в український бюджет", - зазначає Гройсман.

- Так звані "піджаки";

"Велика фура дорогого товару перевозиться фізичними особами по нормі на кожного. Таким чином, 20 осіб можуть перевезти цілу фуру з оформленням вантажу, за яку не платять ні копійки", - пояснив прем'єр.

- Підміна товару між кордоном і внутрішньою митницею;

"В Україну завозиться дорогий товар, на митниці його не оглядають, документи на нього є підробленими. Далі цей товар перевозиться на внутрішню митницю. Поки він доїхав від кордону до внутрішньої митниці, що один товар просто зникає - з'являється дешевий інший, і не сплачуються податки в нашу казну", - обурився глава уряду.

Крім того, зловмисники не гребують внесенням неправдивих відомостей у митні документи.

"Під назвою одного товару ввозиться іншого - більш дорогий. Таким чином занижується митна вартість, і розмитнення відбувається по іншим групам товарів, які значно дешевше. Такі втрати суттєво впливають на держбюджет. Так званий пересорт із заниженням митної вартості", - зазначає Гройсман.

- "Шостий метод розрахунку митної вартості";

"Це означає, що є п'ять методів, які є досить ефективними, а шостий - це інший, невизначений. Ось його часто використовують, щоб заховати "сірий" імпорт та контрабанду і ввозити ці товари в Україну", - пояснює прем'єр-міністр.

- Використання офшорних компаній з поверненням товару за рішенням суду;

"Складаються документи порушень, які відправляють в країну-відправника, і там ці документи залишаються нерозглянутими. Схемники забирають свій товар і фактично його реалізують в Україні", - розповідає Гройсман.

- Ввезення заборонених марок палива під виглядом "Євро-4";

За словами Прем'єр-міністра, в Україну ввозиться низькоякісні паливно-мастильні матеріали, наприклад, під маркою "Євро-4".

- "Чорна контрабанда";

Це контрабанда, яка йде через зелені зони, лісосмуги на кордоні, яка теж прикривається певними представниками правоохоронних структур.

- Ввезення нафтопродуктів по морю;

"Хочу на весь світ повідомити, що в нейтральні води України входять танкери з паливно-мастильними матеріалами, потім до них підходять невеликі судна, забирають ці паливно-мастильні матеріали. Без розмитнення, без легалізації цей товар потім потрапляє на автозаправні станції. Це багатомільярдна схема", - наголошує Гройсман.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков пропонує повернути кримінальну відповідальність за контрабанду товарів.