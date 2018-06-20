Гройсман рассказал о самых популярных "схемах" на таможне

Премьер намерен объединиться с правоохранителями для борьбы с контрабандой

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман перечислил самые распространенные "схемы", которые позволяют занижать таможенные и другие обязательные платежи, а то и вовсе не платить их. Об этом глава правительства рассказал во время заседания Кабинета министров.

По словам Гройсмана, он намерен объявить "войну" таким махинациям для чего мобилизует сотрудников Министерства внутренних дел, Генеральной прокуратуры, Государственной фискальной службы и Нацполиции.

Итак, к каким же махинациям прибегают нарушители законодательства чтобы минимизировать обязательные платежи при перемещении грузов?

- Оформление грузовых транспортных средств как пустых;

"То есть транспортное средство, полностью забитое дорогостоящим товаром, при сговоре всех структур, задействованных в таможенном оформлении, оформляют как пустое. То есть ноль гривен попадает в украинский бюджет", - отмечает Гройсман.

- Так называемые "пиджаки";

"Большая фура дорогостоящего товара перевозится физическими лицами по норме на каждого. Таким образом, 20 человек могут перевезти целую фуру с оформлением груза, за который не платят ни копейки", - пояснил премьер.

- Подмена товара между границей и внутренней таможней;

"В Украину завозится дорогостоящий товар, на таможне его не осматривают, документы на него являются поддельными. Далее этот товар перевозится на внутреннюю таможню. Пока он доехал от границы до внутренней таможни, один товар просто исчезает - появляется дешевый другой, и не платятся налоги в нашу казну", - возмутился глава правительства.

Кроме того, злоумышленники не гнушаются внесением ложных ведомостей в таможенные документы.

"Под названием одного товара ввозится другой - более дорогостоящий. Таким образом занижается таможенная стоимость, и растаможка происходит по другим группам товаров, которые значительно дешевле. Такие потери существенно влияют на госбюджет. Так называемый пересорт с занижением таможенной стоимости", - отмечает Гройсман.

- "Шестой метод расчета таможенной стоимости";

"Это значит, что есть пять методов, которые являются достаточно эффективными, а шестой - это другой, неопределенный. Вот его часто используют, чтобы спрятать "серый" импорт и контрабанду и ввозить эти товары в Украину", - поясняет премьер-министр.

- Использование офшорных компаний с возвращением товара по решению суда;

"Составляются документы нарушений, которые отправляют в страну-отправителя, и там эти документы остаются нерассмотренными. Схемщики забирают свой товар и фактически его реализуют в Украине", - рассказывает Гройсман.

- Ввоз запрещенных марок топлива под видом "Евро-4";

По словам Премьер-министра, в Украину ввозится низкокачественные топливно-смазочные материалы, например, под маркой "Евро-4".

- "Черная контрабанда";

Это контрабанда, которая идет через зеленые зоны, лесополосы на границе, которая тоже прикрывается определенными представителями правоохранительных структур.

- Ввоз нефтепродуктов по морю;

"Хочу на весь мир сообщить, что в нейтральные воды Украины входят танкеры с топливно-смазочными материалами, потом к ним подходят небольшие суда, забирают эти топливно-смазочные материалы. Без растаможки, без легализации этот товар потом попадает на автозаправочные станции. Это многомиллиардная схема", - подчеркивает Гройсман.

Напомним, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков предлагает вернуть уголовную ответственность за контрабанду товаров.