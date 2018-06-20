Аваков пропонує повернути кримінальну відповідальність за контрабанду товарів

Кабмін подасть до Верховної ради відповідний законопроект

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков повернути кримінальну відповідальність за контрабанду товарів. Про це він заявив на засіданні уряду, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, Аваков нагадав, що раніше контрабанду товарів було декриміналізовано.

"Зараз ми чи не єдина країна в Європі, де контрабанда декриміналізована. Цьому потрібно покласти край. Я думаю, що ми повинні подати до Ради законопроект і знову визнати контрабанду кримінальним злочином", - заявив Аваков.

Я підтримую криміналізацію статей за контрабанду. Це принципова боротьба. Жодних тимчасових акцій я проводити не збираюсь. Це буде системна робота. Ми маємо виграти цю війну заради українців. #УкраїнаБезКонтрабанди pic.twitter.com/VbmvBV2tf4 — Volodymyr Groysman (@VGroysman) June 20, 2018

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Володимир Гройсман анонсував новий етап боротьби з контрабандою на митниці.

"Ми сформували план дій по боротьбі з контрабандою. Є десятки мільярдів гривень, які схемщики виводять за межі українського бюджету. Я цього терпіти не буду. Минулого року наші дії дали можливість залучити до бюджету понад 70 млрд гривень", - зазначив Гройсман.