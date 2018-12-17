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Посли ЄС схвалили продовження санкцій проти Росії

Новини » Політика    17.12.2018 - 12:34
Посли ЄС схвалили продовження санкцій проти Росії
Ілюстративне фото (csamir.com)

Санкції повинні бути продовжені на півроку, заявив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк

Посли Європейського союзу (ЄС) схвалили продовження економічних санкцій проти Росії на півроку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брюссельського журналіста "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка.

За його словами, "посли Європейського союзу дали зелене світло продовження економічних санкцій проти Росії ще на шість місяців".

"Це має бути офіційно прийнято на цьому тижні", - написав він.

Посли ЄС схвалили продовження санкцій проти Росії

Нагадаємо, 13 грудня саміт Європейського союзу вирішив продовжити економічні санкції проти. За словами президента України Петра Порошенка, рішення саміту Європейського союзу про продовження санкцій проти Російської Федерації створює основу для розробки нових санкцій.

Зазначимо, всього в списку санкцій близько 200 громадян РФ і організацій, що займаються різною діяльністю в Криму і самопроголошених "ДНР" і "ЛНР".

Зазначимо, що Україна розпочала процес розробки нового пакету санкцій проти Російської Федерації через агресію в Чорному і Азовському морях.

Крім того, Україна продовжує роботу з підготовки судового позову до Міжнародного суду з метою порушення справи в зв'язку з актом морської агресії Російської Федерації.

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Теми: Санкції проти РФ
Новини України ЕвросоюзРосійська ФедераціяСанкції
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