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Насалик: установка лічильників газу обійдеться "Нафтогазу" в 2,5 млрд гривень

Новини » Енергетика    30.01.2019 - 14:17
Насалик: установка лічильників газу обійдеться "Нафтогазу" в 2,5 млрд гривень
Фото: Ігор Насалик (РБК-Україна)

Планується установка лічильників для 3,3 млн споживачів

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" може витратити близько 2,5 млрд гривень на установку лічильників газу. Про це після засідання Кабміну заявив міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик, передає РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Насалик підкреслив, що встановлення лічильників буде фінансуватися за кошти "Нафтогазу".

"Сума, яка обговорюється, приблизно дорівнює 2,5 млрд грн. Назвати точну суму складно, оскільки мова йде про близько 3,3 млн споживачів", - додав він.

Нагадаємо, на сьогоднішньому засіданні уряду прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що "Нафтогаз" забезпечить українців безкоштовними лічильниками газу. Він підкреслив, що витрати на лічильники будуть вказані у фінансовому плані НАК.

"Тоді ми будемо точно знати, хто скільки виробляє газу, куди постачає і хто скільки споживає", - додав Гройсман і уточнив, що лічильники мають бути встановлені в стислі терміни.

Крім того, сьогодні Кабмін прийняв постанову, якою скоротив норму споживання газу для абонентів без лічильників до 3,29 кубометра.

 

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