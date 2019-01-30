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Гройсман: "Нафтогаз" забезпечить українців безкоштовними лічильниками газу

Новини » Енергетика    30.01.2019 - 11:45
Гройсман: "Нафтогаз" забезпечить українців безкоштовними лічильниками газу
Фото: Володимир Гройсман (РБК-Україна)

"Нафтогаз" має за свій рахунок в стислі терміни встановити лічильники

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" має забезпечити всіх українців безкоштовними лічильниками газу. Про це на засіданні Кабміну заявив прем'єр-міністр Володимир Гройман, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, сьогодні Кабмін прийме рішення, в якому будуть прописані рекомендації "Нафтогазу" забезпечити українців безкоштовними лічильниками. Він підкреслив, що витрати на лічильники будуть вказані у фінансовому плані НАК.

"Тоді ми будемо точно знати, хто скільки виробляє газу, куди постачає і хто скільки споживає", - додав Гройсман.

Він також зазначив, що Міненерго буде контролювати установку лічильників. Гройсман уточнив, що газові лічильники за рахунок "Нафтогазу" мають бути встановлені в стислі терміни.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів скасував субсидії споживачам газу без лічильників. Ініціатива поширюється на споживачів, які не встановили лічильники самостійно, а також за рахунок державного/місцевого бюджетів або власних коштів операторів газорозподільчих систем.

 

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Новини України Кабінет Міністрів УкраїниВолодимир Гройсмангазсчетчик
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