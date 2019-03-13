Гройсман анонсував "сюрприз" за підсумками засідання Кабміну

Фото: Володимир Гройсман (РБК-Україна)

Гройсман заявив, що закрита частина засідання уряду стане "сюрпризом для всіх"

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман анонсував "сюрприз" за підсумками засідання Кабінету міністрів. Про це він заявив перед тим, як члени уряду перейшли до розгляду питань з обмеженим доступом, передає кореспондент РБК-Україна.

Зазначимо, на закритій частині засідання уряду очікується виступ першого віце-прем'єра, міністра економічного розвитку і торгівлі Степана Кубіва.

"Далі у нас, колеги, питання з обмеженим доступом. Це сюрприз для всіх", - заявив Гройсман.

Нагадаємо, минулого тижня Кабмін схвалив санкційний список спостерігачів на "виборах" в Криму. До списку потрапили громадяни 13 країн, які були "спостерігачами" на незаконно проведених виборах президента Росії.

Також повідомлялося, що санкції проти іноземних спостерігачів на "виборах" в Криму створюють передумови для притягнення їх до відповідальності в своїх країнах.

"Введення санкцій проти зазначеного переліку фізичних осіб унеможливить їх в'їзд на територію України. У разі виявлення у них майна, яке знаходиться на території України, буде заблокована можливість розпоряджатися ним", - зазначили в Кабміні.