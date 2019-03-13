Київ може отримати ще 200 млн гривень на метро на Виноградар

Фото: на метро на Виноградар виділять ще 200 млн гривень (РБК-Україна)

Метро на Виноградар і Подільсько-Воскресенський міст профінансують додатково

Кабінет міністрів України вивчить можливість виділити ще по 200 млн гривень на будівництво Подільсько-Воскресенського мосту та метро на Виноградар в Києві. Про це на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, на засіданні уряду мер Києва Віталій Кличко попросив виділити по 200 млн гривень на будівництво Подільсько-Воскресенського мосту та метро на Виноградар. У відповідь Гройсман доручив Міністерству фінансів і Міністерству інфраструктури опрацювати це питання. Він також додав, що уряд зможе надати чергову підтримку двом проектам.

Нагадаємо, в грудні 2018 року повідомлялося, що Кабмін направить 2,5 млрд гривень на будівництво метро на Виноградар. За словами Гройсмана, суму виділять у рамках програм інфраструктурного розвитку регіонів.

Крім того, минулого року уряд схвалив списання до 3,9 млрд гривень державного боргу Києва. Списанню підлягає частина боргів Києва в обсязі, який дорівнює витратам міського бюджету в 2018 році на будівництво Подільсько-Воскресенського мостового переходу, ділянки Сирецько-Печерської лінії метро на Виноградар та капремонт мереж зовнішнього освітлення Києва.