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Гройсман зобов'язав "Укроборонпром" почати фінансовий аудит

Новини » Політика    15.05.2019 - 11:59
Гройсман зобов'язав "Укроборонпром" почати фінансовий аудит
Фото: Володимир Гройсман (РБК-Україна)

"Укроборонпром" повинен почати аудит протягом 10 днів

Протягом 10 днів "Укроборонпром" має завершити переговори з аудиторами та розпочати проведення фінансового аудиту. Про це на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман, передає кореспондент РБК-Україна.

Гройсман нагадав, що на сьогодні вже було проведено відбір аудиторів для фінансової перевірки "Укроборонпрому". Він також підкреслив, що аудит має викликати довіру.

"Треба зобов'язати "Укроборонпром" протягом 10 днів завершити переговори з аудиторами і почати публічний фінансовий аудит, і відзвітувати за кожну витрачену гривню", - додав прем'єр.

Гройсман зобов'язав &quot;Укроборонпром&quot; почати фінансовий аудит

 

Нагадаємо, чинний президент Петро Порошенко ще 17 квітня заявив, що аудит "Укроборонпрому" розпочався.

"Аудит почався з того, що прийнято відповідне рішення РНБО, яким зобов'язали "Укроборонпром" надати необхідні документи, в тому числі мова йде про зняття грифа секретності, і відібрати тих аудиторів, які будуть мати доступ до державної таємниці", - підкреслив Порошенко

Зазначимо, Порошенко підписав указ про аудит "Укроборонпрому" ще в середині березня після резонансного журналістського розслідування про корупційні схеми.

 

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